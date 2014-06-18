Пограничники провели полную ротацию личного состава мотоманевренных групп

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер информационного центра СНБО Владимир Чеповой сообщил на брифинге.

«Отечественной пограничной службой осуществляется набор добровольцев, в том числе из бывших пограничников и десантников. В Херсоне, Черкассах и Сумах уже отобрано 200 добровольцев, желающих защищать восточную границу нашего государства», - сообщил он.

Читайте также"Большой вопрос", куда пошли деньги ЕС, выделенные на укрепление границ Украины - ТомбинскийПо словам Чепового, Госпогранслужба закончила проведение полной ротации личного состава мотоманевренных групп, которые в течение двух месяцев принимали участие в боевых действиях на границе.

«В Азовском море с целью недопущения диверсионно-разведывательных групп на побережье Донецкой и Запорожской областей и охраны портов в Мариуполе и Бердянске продолжается несения службы 7-ю корабельно-катерными тактическими группами», - отметил Чеповой.