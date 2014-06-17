ВР приняла постановление, которое позволит провести демаркацию границы с РФ

Верховная Рада поддержала постановление об усилении защиты государственной границы (регистрационный № 4048).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 261 народный депутат.

Не голосовали в полном составе фракции КПУ и Партии регионов.

Постановлением рекомендуется Государственной пограничной службе Украины в месячный срок расширить штат служащих для более полного охвата участка государственной границы с Российской Федерацией.Читайте такжеКоломойский предложил Порошенко за свой счет возвести заграждение на границе с Россией

Также документом рекомендовано Кабинету министров Украины в месячный срок определить количество пунктов пропуска через государственную границу с Россией.

Согласно постановлению, предлагается немедленно утвердить документы, необходимые для проведения в одностороннем порядке демаркации сухопутного участка границы с Российской Федерацией, которая будет оборудована по примеру внешних границ Европейского Союза.

Также предусмотрено немедленно принять решение о приостановке работы пунктов пропуска через государственную границу и усилить контроль над участком государственной границы с Республикой Молдова в районах соседства с непризнанной Приднестровской Молдавской республикой.Читайте такжеМИД: Украина имеет право на одностороннюю демаркацию границы с Россией

Предусмотрено выделение средств для организации сухопутного участка государственной границы с Российской Федерацией, расширение штата Государственной пограничной службы Украины и для реализации других вышеупомянутых мероприятий.