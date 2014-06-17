Большинство украинцев считает, что Россия вооружает сепаратистов, - социсследование

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Института Горшенина, представленные на Национальном экспертном форуме «От революции к новой стране».

Так, согласно результатам, на вопрос «Как вы считаете, вооружает ли Россия сепаратистов и непосредственно руководит их действиями?», 64,2% респондентов ответили «да», 23,6% - «нет», 12,2% - затруднились ответить.

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Большинство украинцев поддерживает в военном противостоянии на востоке украинскую власть - 78,4%. Из них 44,2% точно поддерживают украинскую власть, 34,2% - скорее поддерживают украинскую власть, 5,1% - скорее поддерживают пророссийские силы, 4,9% - точно поддерживают пророссийские силы, 11,6% респондентов затруднились ответить на вопрос.

Кроме того, большинство украинцев поддерживает вступление Украины в Европейский Союз.

На вопрос: «Если бы в ближайшее время состоялся референдум о вступлении Украины в ЕС, 61% украинцев проголосовали бы «за». Из них «точно за» проголосовало бы 27,3% респондентов, «скорее» - 34,2%.

«Скорее против» проголосовали бы 13,2%, «точно против» 14,8%, затруднились ответить 10,5%. Кроме того, увеличилось количество украинцев, которые поддерживают вступление Украины в НАТО.

Если бы в ближайшее время проходил референдум о вступлении Украины в НАТО, за вступление проголосовало бы 47,3% (в мае прошлого года сторонников вступления в НАТО было 35,3%), против вступления в НАТО проголосовали бы 36,2%, не голосовали бы 4,1%, затруднились ответить - 12,4%.