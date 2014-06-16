Луценко не исключает агрессии РФ через "нейтральную" Беларусь

Такое мнение Луценко высказал в эфире белорусского Еврорадио.

По его словам, диктаторы изменчивы в своих настроениях и зависят от многих внешних факторов. Прежде всего, они думают о собственных интересах, и уже затем - в последнюю очередь - об интересах соседних государств. Поэтому полностью исключать возможность агрессии Российской Федерации на Украину с территории Беларуси не стоит.

«Я с большой долей недоверия слушаю выступления господина Лукашенко, хотя они и подкупают своим дружелюбием. Но я всегда помню, что его позиция меняется от результатов его переговоров с Кремлем. Не исключено, что ему снова предложат скидку на нефть, газ, или же предоставят преференции для его семейного бизнеса. Позиция Лукашенко уже неоднократно менялась в ключевых вопросах европейской безопасности», - цитирует Луценко пресс-служба «Третьей украинской республики».

Читайте такжеЛукашенко пожелал Украине не терять Крым и забрать Януковича домойОн признал, что слушать заверения в «братской поддержке территориальной целостности» приятно, но «украинская граница по всему периметру должна быть надежно защищена».

«Я не верю в то, что белорусы хотят войны с Украиной. Однако меня ничего не удивляет в поведении России, которая может преспокойно использовать территорию Беларуси для агрессии против Украины», - сказал Луценко.

Он напомнил, как в свое время гитлеровские войска обошли «линию Мажино» через формально нейтральное государство.

«Политика Путина все больше напоминает политику Гитлера образца 1938 года. И политика Европы все больше напоминает ту беззубую политику сдерживания явной агрессии. Поэтому когда кто-то думает, что «линию Мажино», которую мы собираемся возвести на границе с Россией, нельзя будет обойти через территорию нейтральной страны, как это сделал Гитлер через территорию Бельгии, он ошибается. Именно поэтому Украинское государство должно иметь укрепленный рубеж по всему его периметру, ибо такова цена сосуществования рядом с диктаторским государством», - подытожил Луценко.