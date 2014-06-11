ВАСУ не смог избрать нового главу

Как сообщает пресс-служба Люстрационного комитета, новое голосование состоится 16 июня.

Участие в заседании суда приняли представители общественности, в частности представители самообороны, "Правого сектора" и Люстрационного комитета.

Ранее председатель Люстрационного комитета Егор Соболев подчеркивал, что для общества является неприемлемым избрания председателем ВАСУ человека из команды экс-президента Виктора Януковича - Николая Кобылянского, который сейчас является председателем Совета судей административных судов.

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"Впрочем господин Кобылянский принимал участие в голосовании и даже вышел во второй тур вместе с секретарем четвертой судебной палаты ВАСУ Александром Нечитайло. Однако, во время второго этапа голосования ни один из кандидатов не набрал большинства голосов (в собрании приняло участие 76 судей)", - отметили в пресс-службе.

"Судьям Высшего админсуда явно не хватает встреч с нами. Ни один из кандидатов на голову не набрал достаточно голосов. Хорошая новость в том, что головой не стал человек Януковича Николай Кобылянский. Плохая - что в понедельник надо снова собираться контролировать выборы председателя главного суда в спорах государства с гражданином", - отметил на своей странице в Facebook Соболев.