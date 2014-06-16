"Лимоновцы" пытались проникнуть в украинское посольство в Москве

Об этом УНИАН сообщили в украинской дипломатической миссии.

«Сегодня около 09.55 мск четверо граждан, проходя мимо здания посольства, атаковали его дымовыми шашками. На территорию посольства было закинуто 3 дымовых шашки, еще две пытались закинуть, но им не позволила российская полиция», - сказал собеседник агентства.

По его словам, все нападавшие задержаны и доставлены в отделение полиции. В результате инцидента никто не пострадал.

В тоже время ответственность за нападение взяла на себя российская маргинальная не зарегистрированная партия «Другая Россия», возглавляемая Эдуардом Лимоновым.

По словам пресс-секретаря партии Александра Аверина, нападение организовали как ответ на беспорядки возле посольства России в Киеве.