МИД: Акцию под посольством РФ пытались использовать провокаторы. Есть задержанные
Возмущение протестующих было использовано для попыток провокационных действий, которые не соответствуют устоявшимся нормам дипломатических отношений и защиты дипломатических учреждений.
Об этом сообщается в заявлении МИД Украины.
Украинская власть незамедлительно отреагировала на провокационные покушения.
По информации правоохранительных органов, отдельные из провокаторов были задержаны. Правительство Украины предпринимает все меры, чтобы акция протеста проходила мирно, а безопасность дипломатического представительства была восстановлена.
При этом, МИД напоминает, что общая стабилизация ситуации зависит от готовности российской стороны прекратить поддержку террористов и содействовать реализации мирного урегулирования в отдельных районах востока страны.
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Как сообщалось, 14 июня возле посольства Российской Федерации в Украине состоялась акция протеста против агрессивной политики Кремля и российской поддержки действий террористов и сепаратистов, которые приводят к гибели украинских граждан и военнослужащих. Последней трагедией стало убийство современным российским оружием десятков украинских военных, уничтоженных в самолете над Луганском.