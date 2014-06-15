МИД: Акцию под посольством РФ пытались использовать провокаторы. Есть задержанные

Об этом сообщается в заявлении МИД Украины.

Украинская власть незамедлительно отреагировала на провокационные покушения.

По информации правоохранительных органов, отдельные из провокаторов были задержаны. Правительство Украины предпринимает все меры, чтобы акция протеста проходила мирно, а безопасность дипломатического представительства была восстановлена.

При этом, МИД напоминает, что общая стабилизация ситуации зависит от готовности российской стороны прекратить поддержку террористов и содействовать реализации мирного урегулирования в отдельных районах востока страны.

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Как сообщалось, 14 июня возле посольства Российской Федерации в Украине состоялась акция протеста против агрессивной политики Кремля и российской поддержки действий террористов и сепаратистов, которые приводят к гибели украинских граждан и военнослужащих. Последней трагедией стало убийство современным российским оружием десятков украинских военных, уничтоженных в самолете над Луганском.