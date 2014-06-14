Кабмин делает все для стабилизации ситуации вокруг Российского посольства в Киеве
23:11, 14 июня 2014Политика
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Кабмин делает все для стабилизации ситуации вокруг Российского посольства в Киеве, министр Аваков - на месте событий.
REUTERS
Кабинет министров Украины намерен сделать все необходимое для скорейшей стабилизации ситуации вокруг посольства Российской Федерации в Украине, где сегодня проходят митинги протеста.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабмина.
«Возле посольства находятся министр иностранных дел Андрей Дещица и министр внутренних дел Арсен Аваков», - сообщили в пресс-службе.
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