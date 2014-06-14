Кабмин делает все для стабилизации ситуации вокруг Российского посольства в Киеве

Кабинет министров Украины намерен сделать все необходимое для скорейшей стабилизации ситуации вокруг посольства Российской Федерации в Украине, где сегодня проходят митинги протеста.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабмина.

«Возле посольства находятся министр иностранных дел Андрей Дещица и министр внутренних дел Арсен Аваков», - сообщили в пресс-службе.