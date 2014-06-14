Удар по Доброполью из установки "Град" нанесли военные России - командир разведвзвода
Артиллерийский удар по Доброполью из установок "Град" нанесли военнослужащие 18-й гвардейской мотострелковой бригады РФ.
Об этом сообщает на своей странице в Facebook Юрий Бутусов со ссылкой на командира разведвзвода 93-й бригады Олега.
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"Они атаковали наш блокпост, но в спешке допустили ошибку в расчетах и ударили по гражданскому объекту. 14 ракет не сошли с направляющих. Террористы думали взорвать установку гранатой, она загорелась, была угроза взрыва, но мы решили сохранить такой ценный доказательство. Потушили пожар. Кабина машины - в полной исправности. В кабине обнаружены предметы армейской амуниции российского производства. И главное - обнаружены таблицы для стрельбы из реактивной системы залпового огня, на которой указан номер воинской части", - сообщил военный, передает ТСН.
По его словам, это были военнослужащие ВЧ № 27777 - 18-я гвардейская мотострелковая бригада Российской Федерации. Место дислокации - станица Зелечуцька Чеченской республики. Командир батареи гвардии капитан Дмитрий Афанасьев.
"Мы восстановили поврежденные колеса "Града", и сейчас он своим ходом в исправном состоянии отправлен на базу. Все изъятые документы и доказательства переданы компетентным органам", - добавил Олег.