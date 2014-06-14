В Харьковскую область пытались прорваться две автоколонны боевиков

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом 13 июня заявил председатель ОГА Игорь Балута во время рабочей поездки в Изюмский район.

По его данным, колонны пытались прорваться в область в течение последних суток.

«Наши военные предотвратили вторжение двух больших колонн из легковых автомобилей и с джипом одна. Другая была на грузовых автомобилях и с БТРами. Отлично отработали наши летчики, большая благодарность им за это. Главное управление внутренних дел в Харьковской области, Служба безопасности и все государственные службы делают все возможное для того, чтобы жизнь харьковчан и жителей Харьковской области была спокойной и безопасной», - сказал Балута.

Он отметил, что силовики также усиливают контроль на границе с РФ.

В Изюмском районе Балута посетил несколько блокпостов и принял участие в двух рабочих совещаниях совместно с представителями СБУ, МВД, Министерства обороны, а также руководством Госпогранслужбы. «Такие совещания достаточно эффективны, потому что мы улучшаем наше взаимодействие по вопросам снабжения, понимания общей ситуации. Есть и проблемные вопросы, но при таком взаимодействии они решаются оперативно», - отметил председатель ОГА.

По словам Балуты, на этой неделе ряд батальонов и спецподразделений получили большую партию спецсредств, необходимых для ведения современного боя.

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