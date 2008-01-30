Люди Януковича возмутились, что их не пустили на заседание Кабмина
Заявление пресс-службы теневого правительства
Пресс-служба Кабинета министров Украины запретила представителям пресс-службы Оппозиционного правительства присутствовать на заседании правительства.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Оппозиционного правительства.
“Мы расцениваем подобную практику как беспрецедентное нарушение принципов прозрачности работы власти, открытости деятельности правительства, права оппозиции на свободный доступ к информации о решении Кабинета министров Украины”, - говорится в обращении и отмечается, что правительство Виктора ЯНУКОВИЧА не провело ни одного закрытого для прессы заседания и не отказало ни одному журналисту в доступе на заседание.
Как сообщал УНИАН, сегодняшнее заседание правительства происходило без участия представителей СМИ.