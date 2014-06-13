Совет ЕС 23 июня снова обсудит ситуацию в Украине



Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, этот вопрос внесен в повестку дня заседания совета, которое пройдет под председательством высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон.

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Ожидается, что по результатам обсуждения будут приняты выводы, а также решение относительно концепции для миссии ЕС по вопросам общей политики безопасности и обороны для поддержки реформы гражданского сектора безопасности.

Кроме того, Совет ЕС обсудит «Южное соседство» в свете кризиса в Сирии, в том числе ситуацию после президентских выборов, состоявшихся 3 июня, и изучит возможности для политического урегулирования кризиса.

В повестку дня заседания Совета ЕС также внесен вопрос Ливии.