В Рубежном боевики угнали со штрафплощадки 10 автомобилей, 16 мопедов и мотоцикл

В Рубежном (Луганская область) вооруженные люди похитили 10 легковых автомобилей, 16 мопедов и мотоцикл со штрафплощадки ГП «Информ-ресурс», расположенной по улице Освободителей, 12 июня в 15.00.

Об этом сообщает ОСО ГУ МВД Украины в Луганской области, передает "ОстроВ".

Читайте такжеВооруженные боевики угнали с территории донецкого завода 12 автомобилей - СМИ

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 289 ч. 2 УК Украины. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения похищенного.