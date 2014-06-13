В Рубежном боевики угнали со штрафплощадки 10 автомобилей, 16 мопедов и мотоцикл
13:30, 13 июня 2014Политика
0 0
На Луганщине вооруженные люди похитили почти тридцать единиц техники.
REUTERS
В Рубежном (Луганская область) вооруженные люди похитили 10 легковых автомобилей, 16 мопедов и мотоцикл со штрафплощадки ГП «Информ-ресурс», расположенной по улице Освободителей, 12 июня в 15.00.
Об этом сообщает ОСО ГУ МВД Украины в Луганской области, передает "ОстроВ".
Читайте такжеВооруженные боевики угнали с территории донецкого завода 12 автомобилей - СМИ
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 289 ч. 2 УК Украины. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения похищенного.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter