В Рубежном Луганской области ночью было слышно взрывы
09:37, 05 июня 2014Политика
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В ночь с 4 на 5 июня, начиная с 22.00 по 00.30, а затем в 4.00 жители Рубежного слышали взрывы.
В Рубежном слышали взрывы / io.ua
Некоторые были очень сильными, похожими на подрыв мин в районе Краснянки, у окраины Рубежного, сообщает сайт города Луганска.
Жители Рубежного в соцсетях описывали взрывы.
Читайте такжеG7 сочла сдержанными действия сил АТО на Донбассе и призвала боевиков разоружиться По их словам, ракеты минутами висели в воздухе, а светящиеся огни после взрывов летели в сторону 7 микрорайона и СШ №10.
В то же время, координатор группы Информационное Сопротивление Дмитрий Тымчук сообщил, что ночь в зоне АТО прошла без масштабных столкновений с боевиками.
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