В Рубежном Луганской области ночью было слышно взрывы

Некоторые были очень сильными, похожими на подрыв мин в районе Краснянки, у окраины Рубежного, сообщает сайт города Луганска.

Жители Рубежного в соцсетях описывали взрывы.

Читайте такжеG7 сочла сдержанными действия сил АТО на Донбассе и призвала боевиков разоружиться По их словам, ракеты минутами висели в воздухе, а светящиеся огни после взрывов летели в сторону 7 микрорайона и СШ №10.

В то же время, координатор группы Информационное Сопротивление Дмитрий Тымчук сообщил, что ночь в зоне АТО прошла без масштабных столкновений с боевиками.