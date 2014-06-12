Минюст считает "странным" решение Бориспольского суда относительно Лозинского

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал на пресс-конференции.

Также Петренко отметил, что Апелляционный суд Киева отменил решение Бориспольского горрайонного суда, и он же будет пересматривать это решение.

“Мы имеем очень странное, мягко говоря, незаконное решение Бориспольского горрайонного суда. Это тот пример, когда председатель районного суда Близнюк творчески подошел к вопросу освобождения Лозинского. При наличии отрицательных заключений от Государственной пенитенциарной службы, которая отметила, что с его диагнозом он может спокойно находиться в местах лишения свободы, этот судья назначил так называемую независимую экспертизу и она дала ему возможность вынести решение об освобождении лица, совершившего умышленное убийство”, - сказал Петренко. Также он добавил, что сегодня утром по поручению руководства страны было осуществлено представление о привлечении судьи к ответственности.

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“Так же я обратился к генеральному прокурору о проведении проверки и возможного возбуждения уголовных дел в отношении судьи и всех должностных лиц, причастных к попытке незаконного освобождения Лозинского”, - сказал Петренко.

Кроме того, он отметил, что правоохранители должны провести проверку должностных лиц суда на предмет возможной подделки документов , поскольку Петренко подозревает, что возможно имел место факт изготовления поддельного решения суда для освобождения Лозинского из-под стражи. Петренко объяснил, что обычному гражданину с диагнозом ишемическая болезнь сердца и гипертония не возможно избежать ответственности за тяжкое преступление, так как это произошло в случае с Лозинским.

Как сообщал УНИАН, бывший депутат Верховной Рады Лозинский, осужденный за убийство, 11 июня досрочно вышел из тюрьмы по состоянию здоровья.

Прокуратура Киевской области внесла апелляционную жалобу на постановление Бориспольского горрайонного суда об освобождении Лозинского и начала расследование в отношении руководства Бориспольской исправительной колонии №119, где содержался экс-депутат.

Сегодня, 12 июня, министр МВД Арсен Аваков сообщил, что Лозинского задержали и доставили обратно в колонию.

Справка УНИАН. В апреле 2011 года Днепровский районный суд Киева приговорил экс-депутата к 15 годам лишения свободы (начиная с марта 2010 года) за убийство жителя Кировоградской области Валерия Олийныка.

Весной 2012 года Апелляционный суд Киева смягчил приговор Лозинскому, назначив ему новое наказание в виде 14 лет лишения свободы.

Позже Высший специализированный суд по гражданским и уголовным делам еще смягчил приговор Лозинскому, и уменьшил наказание до 10 лет заключения.