Дипломаты раскритиковали деятельность МИД за последние 100 дней

По мнению экспертов, руководство Министерства не смогло за это время решить ряд ключевых внешнеполитических и организационных вопросов.

Как отмечают дипломаты, МИД Украины на протяжении 100 дней не дал ответ на главный вопрос современного международного положения Украины: статус отношений с Россией. В МИД, а значит и у государства в целом, нет также и комплексного плана противодействия России, урегулирования вопросов, связанных с аннексией Крыма, поддержкой со стороны России террористических организаций и сепаратистских движений в Украине.

По мнению экспертов, много вопросов вызывают и другие громкие внешнеполитические шаги украинской «постмайданной» дипломатии. Например, дипломаты берут во внимание странный визит и.о. президента в Беларусь, к непонятному поведению украинской делегации во время четырехсторонней встречи министров иностранных дел Украины, РФ, ЕС и США в Женеве, в результате которой вопрос аннексии Крыма даже не был зафиксирован как тема обсуждения.

Дипломаты рассказали и о представительстве МИД Украины в Крыму.

"Его руководитель открыто поддержал сепаратистов, а на территорию Украины не вернулся ни один сотрудник. МИД Украины скромно промолчал о судьбе этих людей, а также о том, а что же руководство ведомства сделало для защиты своего имущества, работников и интересов в Крыму?",- говорится в сообщении.

Дипломаты напомнили о странной кадровой политике в нынешнем МИД

"Просмотрев веб-сайт МИД Украины, нетрудно убедиться - еще в феврале этого года заместитель министра-руководитель аппарата МИД проводил «воспитательные» беседы с иностранными послами в Киеве, фактически дезинформируя международное сообщество о ситуации в стране, прикрывая убийства, пытки, похищения граждан со стороны власти и ее криминальных сторонников. При том, он не только единственный из когорты кожаровских интеграторов сохранил свою должность, но и решает судьбы тех, кто имеет все основания предъявлять ему моральный счет",- подчеркивается в заключении фонда.

Подробнее с выводами относительно работы МИД Украины “100 дней ошибок” можно ознакомиться на специальном сайте http://100days.mfaua.org.

Справка: Благотворительный фонд “Майдан иностранных дел” предлагает украинцам и миру профессиональный взгляд на внешнюю политику Украины - адекватные, понятные, эффективные, основанные на незыблемости прав человека и рациональных интересах граждан, бизнеса, общества и государства формы и направления международной деятельности.

Создание благотворительного фонда “Майдан иностранных дел” было инициировано украинскими дипломатами в январе 2014 года. Председателем правления Фонда является Богдан Яременко, Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле и по совместительству представитель Украины при Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (2010-2013 гг.). В состав Наблюдательного совета Фонда входят Андрей Клименко, директор Таврического института регионального развития, Татьяна Силина, журналист-международник, обозреватель, еженедельник "Зеркало недели", Александр Черненко, председатель "Комитета избирателей Украины".