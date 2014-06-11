Байден в разговоре с Порошенко поддержал совместные действия по урегулированию ситуации на востоке
19:31, 11 июня 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом.
REUTERS
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
В ходе разговора Порошенко проинформировал Байдена о работе Трехсторонней контактной группы, которая работает над обработкой этапов мирного плана президента Украины.
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