Байден в разговоре с Порошенко поддержал совместные действия по урегулированию ситуации на востоке

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

В ходе разговора Порошенко проинформировал Байдена о работе Трехсторонней контактной группы, которая работает над обработкой этапов мирного плана президента Украины.

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