Le Monde: Переговоры о цене на газ между Россией и Украиной зашли в тупик

В статье под названием «Переговоры о цене на газ между Россией и Украиной зашли в тупик» в газете Le Monde говорится о том, что Украина начала переговоры по всем направлениям с Россией, чтобы попытаться остановить кровопролитные бои в восточных регионах, вызванные сепаратистским восстанием, и предотвратить сокращение поставок российского газа, которого опасаются европейцы.

Переговоры по острому вопросу о поставках газа начались вечером 9 июня в Брюсселе. Обе стороны разошлись во вторник утром, так и не сумев прийти к общему решению после 7 часов трудных переговоров, но договорились возобновить диалог «во вторник вечером или в среду утром», – рассказал еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер, который является посредником в переговорах.

«Мы хотим справедливую цену»

«Мы не достигли соглашения и не продвинулись вперед, но есть и хорошие новости, переговоры будут продолжаться», – сказал министр энергетики Украины Юрий Продан. «Мы хотим, чтобы решение было комплексным и учитывало вопросы о цене на газ и выплате долга, но мы не можем принять формулу расчета цены, предложенную Газпромом. Мы хотим справедливую рыночную цену», – добавил он. Его российский коллега заверил, что Россия ведет «конструктивную политику».

Москва предупредила, что если Киев не погасит долг за газ, который составляет несколько миллиардов долларов, и не заплатит за июнь, Газпром сократит поставки, что может также означать сокращение поставок в Европу. Но украинцы не принимают цену, которую Россия установила после прихода к власти прозападного правительства в конце февраля, и которая является самой высокой по сравнению с ценами, которые платят европейские страны.

«Общее понимание ключевых этапов»

Через три дня после короткой встречи с Владимиром Путиным во Франции, которая дала надежду на деэскалацию конфликта, и через два дня после своей инаугурации, новый президент Петр Порошенко, кажется, хочет быстро наладить отношения с Москвой и пообещал в течение недели успокоить ситуацию на востоке страны. Он начал переговоры в воскресенье в Киеве, первые после свержения пророссийского президента Виктора Януковича и аннексии в марте Крыма Россией, которую Запад признал незаконной.

Переговоры за закрытыми дверями между послом России Михаилом Зурабовым и послом Украины в Германии Павлом Климкиным в присутствии представителя ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе) должны проходить каждый день, пока решение не будет найдено. Первые три сессии закончились «общим пониманием ключевых этапов», необходимых для «деэскалации ситуации в Донецкой и Луганской областях», – заявил в понедельник вечером украинский МИД.

Время на исходе: восстание в промышленных русскоговорящих восточных регионах набирает силу, несмотря на проведение антитеррористической операции, которую украинское правительство начало еще 2 месяца назад. Сепаратисты взяли под свой контроль часть границы с Россией, что мешает Киеву предотвращать поставки оружия и задерживать боевиков из России. В общей сложности, в ходе боев погибли уже более 200 человек: повстанцев, украинский солдат и гражданских лиц.