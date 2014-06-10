Луценко готов стать главой партии Порошенко

Об этом экс-глава МВД заявил в эфире Hromadske TV, комментируя вопрос о его готовности возглавить "блок Петра Порошенко", передает Украинская правда.

"Если партия соберется и примет соответствующее решение о том, что она приглашает господина Луценко в свои ряды. Если наши цели будут совпадать. Почему бы нет? Если этого не будет - никаких обид", - отметил он.

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"Есть съезд партии, ее руководство, рядовые члены. Они не крепостные. Я никогда не пойду в партию, в которой по сигналу феодала будут голосовать за кадровые решения. Не буду играть в то, что мне кто-то предложит возглавить партию. Не хочу быть руководителем крепостных", - добавил Луценко.

Также он вспомнил пример "Нашей Украины", когда "за кулисы выходил Ющенко и заявлял "здесь мы подумали, и решили - у вас будет новый председатель. И все стоя аплодировали, чтобы через полгода так же безальтернативно его снять".

"Это не работа. Именно это уничтожило "Нашу Украину", и между тем - самого президента Ющенко", - добавил Луценко.

Вместе с тем он отметил: "По моему мнению, Украина нуждается в идеологических, или идеологически-административных партиях, отнюдь не вождистских ".