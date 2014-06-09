Опрос: Петр Порошенко вызывает у граждан России недоверие и антипатию

Такое мнение высказали граждане России в ходе опроса по поводу избрания пятого президента Украины, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает «Украинская правда».

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Согласно результатам, президентские выборы в Украине привлекли внимание большинства россиян. Так, ходом избирательной кампании интересовались 63% жителей России: из них 19% следили за ней постоянно, а 44% - узнавали информацию время от времени, 36% не проявили интерес к этому событию. И лишь 1% участников опроса сообщил, что впервые узнал о проведении выборов президента в Украине.

Избранный президент Украины Петр Порошенко вызывает у россиян прежде всего, недоверие - об этом сказали 29% опрошенных. Пятая доля респондентов (22%) сообщила, что абсолютно безразлична к личности нового украинского президента. Другие же питают к нему антипатию (19%) и даже осуждают (17%).

Каждый десятый респондент разочарован (11%) в нем либо настроен скептически (10%). А 7% участников опроса признались, что чувствуют ненависть.

Лишь немногие испытывают к Петру Порошенко доверие (2%), надежду (2%), симпатию (1%).

Петр Порошенко, в первую очередь, представляет интересы США и Евросоюза – считают 43% россиян. В свою очередь, 37% опрошенных уверены, что он лоббирует интересы крупного бизнеса. По мнению каждого пятого (21%), украинский президент близок с «националистами и бандеровцами».

А 17% респондентов убеждены, что Петра Порошенко волнуют собственные интересы. Часть опрошенных думает, что он представляет спецслужбы (12%).

Всероссийский опрос ВЦИОМ был проведен 31 мая - 1 июня. Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.