Пограничники задержали начальника поезда по подозрению в связях с террористами

По словам заместителя командира пограничного отряда «Мелитополь» Сергея Гульчака, «при досмотре у начальника поезда, который следовал из Симферополя в Донецк, было обнаружено 8 ящиков с медикаментами, в которых находились стерильные бинты, сильнодействующие обезболивающие средства, в том числе и наркотические препараты. Словом, все то, что необходимо при оказании первой помощи тяжело раненым», передает 5 канал.

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По его словам, «этот груз, который, несмотря на тщательную маскировку, был найден, вызвал подозрение у пограничников. Слишком очевидно его предназначение». «Поэтому было принято решение изъять медикаменты, а начальника поезда задержать и передать сотрудникам СБУ», - отметил заместитель начальника пограничного отряда.