СБУ задержала двух граждан Украины, которые по заданию спецслужб РФ готовили диверсии

Как сообщили УНИАН в пресс центре СБУ, «указанные лица являются постоянными связями ранее задержанных бывших сотрудников ГУ МВД Украины в АР Крым, которые по заданию и под контролем спецслужб РФ готовили ряд акций диверсионно-подрывного характера в отношении нашего государства».Читайте такжеСБУ поймала террористов, планировавших нападение на пограничный отдел "Амвросиевка"

По информации СБУ, в течение марта-июня этого года злоумышленники скупали оружие и боеприпасы, а также компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств.

«Во время обысков по местам временного проживания задержанных обнаружено холодное и огнестрельное оружие (штык-нож и 2 пистолета иностранного производства), а также патроны и ручную гранату Ф-1», - отмечается в сообщении.Читайте такжеСБУ перекрыла источник финансирования террористов на Луганщине

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Украины материалы относительно правонарушения направлены в следственные органы внутренних дел по подследственности. Сейчас решается вопрос об избрании указанным лицам меры пресечения в виде содержания под стражей, подчеркнули в СБУ.