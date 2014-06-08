В Снежное прибыли около 300 боевиков и БТРы, установили пулемет и зенитное орудие - Ляшко

В городе Снежное на Донетчине террористы разместили огневые позиции.

Об этом, ссылаясь на сообщение "партизан в Снежном" заявил Олег Ляшко на своей странице в Facebook.

"Сообщаю о новом скоплении террористов, а именно: 5 БТР, около 300 террористов - в основном, не русские. Террористы расселились в спортшколе, в зданиии старой бани возле санстанции по улице Карапетяна", - говорится в сообщении.

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Ляшко пишет, что БТР и огневые позиции размещены в центре города в районе площади 50 лет Октября.

"Установлена так называемая зенитка в районе церкви на 10 шахте (это возвышение, с которого полностью просматривается центральная часть города), на блокпосту, размещенном на въезде в центральную часть города со стороны Тореза, размещен крупнокалиберный пулемет и в шинах заложены 3 противотанковые мины", - цитирует он.