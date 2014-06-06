В Луганске боевики похитили подполковника милиции и захватили воинскую часть

В дежурную часть поступило сообщение о том, что 27 мая в 18.00 неизвестными лицами был похищен подполковник милиции Перетятый Виталий Витальевич 1978 г.р., который уехал из дома на своем автомобиле. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 349 ч. 1 УК Украины.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы УМВД в Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.

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Также она отметила, что в дежурную часть Каменнобродского райотдела милиции поступило сообщение о том, что 5 июня в 13.50 на территорию в/ч А1973, расположенной по улице Комиссара Санюка Луганска, проникли 60 человек, вооруженных автоматическим оружием. Военнослужащие были эвакуированы, оружия и боеприпасов на территории части не было.

"Среди личного состава воинской части пострадавших нет. В настоящее время территория воинской части контролируется вооруженными людьми. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР", - сообщается на странице Погукай.