За три месяца была сформирована украинская армия - Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк сказал в своем докладе в парламенте по случаю 100 дней работы правительства.

Премьер отметил, что к экономическим проблемам добавились расходы, которые касались защиты суверенитета Украины.

“В целом было принято решение о выделении дополнительных средств в размере 6,7 млрд грн на потребности украинской обороны, Национальной гвардии, пограничной службы и Министерства внутренних дел”, - сказал премьер.

Читайте такжеАТО на Донбассе мешает бюрократия командования - эксперт“Кроме этого, за этот период времени мы непосредственно профинансировали 10,5 млрд грн на нужды национальной безопасности и обороны”, - добавил Яценюк.

По его словам, власть знает о всех проблемах обеспечения армии, но последние 20 лет “единственное, что делалось в Вооруженных силах, - это продавали то, что еще можно продать”.

Яценюк также отметил, что за последние три месяца власть сформировала украинское войско, Национальную гвардию и силы безопасности, которые защищают Украину.