Путин и Олланд полтора часа говорили об Украине, но не сделали никаких заявлений
03:59, 06 июня 2014Политика
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В четверг вечером 5 июня президент России Владимир Путин встретился с президентом Франции Франсуа Олландом.
REUTERS
Их встреча продолжалась более полутора часов, после чего президенты пожали друг другу руки. Путин и Олланд по итогам переговоров не сделали никаких заявлений, но тепло попрощались на крыльце Елисейского дворца, передает ТСН.
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В то же время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что руководители двух стран "достаточно подробно остановились на различных аспектах урегулирования кризиса в Украине".
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