К АТО на Востоке привлекут современную отечественную бронетехнику

Украинским силовикам, которые проводят АТО на Востоке, отправят сверхсовременные бронированные вездеходы "Дозор", говорится в сюжете ТСН.19:30.

Многоцелевые "Дозоры", разработанные в Украине, собираются использовать на передовой АТО, что теперь проходит на Севере Донецкой области. Вездеход стоит вдвое меньше других БТРов и способен проехать там, где тяжелой технике не под силу. Сверхлегкий бронетранспортер "Дозор" способен поражать цель на расстоянии до 2-х километров, а воевать может и днем, и ночью, поскольку оснащен сверхсовременной техникой.

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Броня "Дозора" лучше советской в БТРах, утверждает его конструктор. В этом убедились, испытывая бронетранспортер в "горячих" точках.

Видео ТСН

Осмотреть отечественный бронетранспортер на военном полигоне на Харьковщине решил и исполняющий обязанности президента и спикер парламента Александр Турчинов. Он решил заказать по сотне таких "Дозоров" для Минобороны и Внутренних войск.

"В первую очередь делаем упор на заказ именно нашему Оборонпрому. Именно вся техника, которая используется, она исключительно отечественного производства. Плюс нужно несколько месяцев для того, чтобы наладить производство. Я хочу сказать, он очень себя хорошо зарекомендовал", - заявил глава Рады, осмотрев современный "Дозор".

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У новобранцев, которые задействованы в АТО, проблем с новой техникой быть не должно. Ведь чтобы метко стрелять из легкого бронетранспортера нужно лишь с неделю потренироваться, а чтобы умело управлять им достаточно лишь уметь ездить на авто.