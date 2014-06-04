В Киев ежедневно прибывают десятки раненых бойцов АТО
23:47, 04 июня 2014Политика
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Самолеты с ранеными прибывают из Донбасса в Киев каждый день.
Сегодня ожидается очередной борт. Как выяснили журналисты, 21 пострадавший на сегодня находится в главном военном госпитале, передает ТСН.
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10 из них - в тяжелом состоянии. 14-х, более легких, отвезли в Ирпенскую больницу. Основные ранения - пулевые, осколочные - от гранат и снарядов, также ожоги. Министерство обороны пока что не предоставляет подробной информации, врачи тоже, но в основном - из-за загруженности.
Сообщается, что хирурги делают по несколько операций каждый день.
Ранее сообщалось, что за последний месяц на Востоке Украины получили ранения семеро детей.
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