В оккупированном Крыму отменили выборы мэров и создали 25 округов для выборов Госсовета

Как сообщается на сайте так называемого Госсовета Крыма, согласно принятому решению, в Крыму будет 11 городских округов, 14 муниципальных районов, два городских поселения и множество сельских поселений, поселков и поселков городского типа. Их границы установлены в пределах границ, действующих до аннексии Крыма Российской Федерацией.

Также во втором чтении принят проект закона «О структуре и наименовании органов местного самоуправления в Республике Крым, численности, сроках полномочий и дате проведения выборов депутатов представительных органов муниципальных образований первого созыва в Республике Крым».

В городских округах и городских поселениях представительный орган муниципального образования избирается на муниципальных выборах.

Главы муниципальных образований избираются из числа депутатов, местную администрацию возглавляет глава, назначаемый на должность по контракту в соответствии с законом «О принципах организации органов местного управления Российской Федерации».

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В сельских поселениях представительный орган также избирается на муниципальных выборах, а глава избирается из числа депутатов.

Также Госсовет утвердил схему 25 одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Госсовета. Самый крупный - Алуштинский (около 73 тысячи избирателей). Самый маленький - Белогорский (49 тысяч избирателей).

Как известно, 14 сентября в РФ – единый день голосования.

Как сообщал УНИАН, после оккупации Крыма российскими военными, нелегитимная власть АРК 16 марта провела незаконный референдум и заявила, что почти 97% участвовавших в нем граждан проголосовали за присоединение Крыма к России.

17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством - Республикой Крым – и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Документ подписали президент РФ Владимир Путин и нелегитимный премьер-министр Крыма Сергей Аксенов, председатель распущенного Верховной Радой Украины парламента Крыма Владимир Константинов, а также «уполномоченный представитель города Севастополь» Алексей Чалый.