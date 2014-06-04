Порошенко готов представить план по урегулированию ситуации на Донбассе после инаугурации

Об этом Порошенко сказал во время встречи с президентом США Бараком Обамой сегодня в Варшаве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Порошенко, он также подчеркнул, что для Украины важными будут и результаты встречи лидеров G-7 в Брюсселе, на которой будет обсуждаться ситуация на востоке страны.Читайте такжеОбама назвал избрание Порошенко президентом мудрым выбором народа Украины

«Мы возлагаем большие надежды на встречу G-7 и решения, которые будут направлены на мирное урегулирование ситуации в Украине. Также надеемся получить позитивные сигналы во время встречи в Нормандии, на которую Украина приглашена как страна-участник антигитлеровской коалиции для празднования Дня высадки десанта союзников», - заявил Порошенко.

«Будет очень символическим, если в Нормандии мы сможем начать процесс мирного урегулирования в Украине», - подчеркнул Порошенко.

В свою очередь Обама заверил, что Соединенные Штаты готовы поддержать Украину как в осуществлении внутренних преобразований, так и способствовать установлению многостороннего диалога с Россией для урегулирования ситуации на востоке Украины.

Во время саммита «Большой семерки» президент США проведет консультации со своими европейскими партнерами по их активному привлечению к урегулированию ситуации на востоке Украины.Читайте такжеОбама пригрозил РФ дальнейшей изоляцией: "Времена империй уже в прошлом"

Также возможности для учреждения такого диалога прорабатываются в рамках подготовки к празднованию 70-летия высадки союзников в Нормандии.

Президент США подчеркнул то, что нужна надежная поддержка международного сообщества инициатив Порошенко по отношению к России, а именно - прекращение механизмов финансирования сепаратистов и их армейской поддержки и четко соблюдать украинскую территориальную целостность и ее суверенитет. «Также очень важным является объединение международного сообщества вокруг понимания, что нарушение международного права является недопустимым. Нужно, чтобы Путин четко осознал, что не существует никакой иной возможности кроме налаживания дружественных отношений с соседствующими с Россией странами. Это должно быть продемонстрировано в ближайшее время», - отметил Обама.Читайте такжеИнаугурация Порошенко состоится 7 июня

Как сообщалось, Порошенко находится сегодня в Польше. 6 июня он посетит Францию по приглашению французского президента Франсуа Олланда по случаю 70-й годовщины высадки союзников антигитлеровской коалиции в Нормандии.

Ожидается, что в этих мероприятиях во Франции примет участие и российский президент Владимир Путин.

Церемония инаугурации новоизбранного президента Украины Порошенко состоится 7 июня.