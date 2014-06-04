Следующее заседание Верховной Рады состоится завтра

14:39, 04 июня 2014
Политика
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Заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Кошулинский закрыл сегодняшнее заседание парламента.

Фото: УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, он напомнил, что следующее заседание состоится завтра, 5 июня, в 10.00.Читайте такжеРада запретила забирать жилье за валютные кредиты

Перед этим депутаты рассмотрели три законопроекта в первом чтении, но не голосовали за них из-за отсутствия в сессионном зале значительного количества парламентариев.

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