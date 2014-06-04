Следующее заседание Верховной Рады состоится завтра

Как передает корреспондент УНИАН, он напомнил, что следующее заседание состоится завтра, 5 июня, в 10.00.Читайте такжеРада запретила забирать жилье за валютные кредиты

Перед этим депутаты рассмотрели три законопроекта в первом чтении, но не голосовали за них из-за отсутствия в сессионном зале значительного количества парламентариев.