Следующее заседание Верховной Рады состоится завтра
14:39, 04 июня 2014Политика
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Заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Кошулинский закрыл сегодняшнее заседание парламента.
Следующее заседание Верховной Рады состоится завтра / Фото: УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, он напомнил, что следующее заседание состоится завтра, 5 июня, в 10.00.Читайте такжеРада запретила забирать жилье за валютные кредиты
Перед этим депутаты рассмотрели три законопроекта в первом чтении, но не голосовали за них из-за отсутствия в сессионном зале значительного количества парламентариев.
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