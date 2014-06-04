Керри похвалил украинцев за храбрость и верность свободе

Граждане Украины многомесячными протестами, которые в феврале привели к смене власти в стране, продемонстрировали всему миру пример храбрости и верности тому, чтобы жить в свободном государстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Варшаве заявил государственный секретарь США Джон Керри во время встречи с победителем президентских выборов в Украине Петром Порошенко.

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"То, что произошло в Украине, является показательным и прекрасным примером для всего мира - храбрости, решимости и верности свободе", - сказал он.

Керри также отметил, что Порошенко одержал убедительную победу во внеочередных президентских выборах 25 мая, которая, по его словам, без сомнения, дает ему мандат на то, чтобы "вести страну в новую эру".

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Порошенко в свою очередь поблагодарил американский народ и власти за поддержку украинцев, заверил в желании развивать сотрудничество с США, а также с Европейским Союзом для демократического развития Украинского государства.

Он также выразил уверенность, что украинцам удастся построить настоящую демократическую страну.