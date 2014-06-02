Луганских пограничников обстреливают снайперы - ГПСУ

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Украины.

«Боевики действительно пока приостановили интенсивный огонь, но позиции наших бойцов время от времени продолжают обстреливать их снайперы», - отметили в ГПСУ.

Отвечая на вопрос, действительно ли штурм прекратился в связи с подкреплением, которое по некоторым данным прибыло на место событий, в Госпогранслужбе ответили: «Наши ребята сами сделали все от них зависящее, но что касается подкрепления, то возможно оно работало на внешнем периметре: связь с пограничниками, которых атаковали, весьма плохая».

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Вместе с тем в ГПСУ отметили, что авиация сегодня вечером возле места столкновений не применялась. Также в пресс-службе не смогли ответить однозначно, увеличилось ли количество потерь со стороны пограничников, так же, как и не смогли сказать о том, какие человеческие потери понес противник.