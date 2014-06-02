Связь с пограничниками, которые более 10 часов ведут бой с террористами, потеряна
18:08, 02 июня 2014Политика
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Связь с пограничниками, которые более 10 часов ведут бой в окружении боевиков, нарушена, сообщает ГПСУ. Пограничники до сих пор ждут помощи штаба АТО.
Связь с пограничниками, которые более 10 часов ведут бой в окружении боевиков, нарушен - ГПСУ
Об этом УНИАН сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
“Связь с пограничниками нарушена. Иногда удается получить смс-сообщения”, - отметили в пограничной службе, подчеркнув, что после 20-минутного так называемого “перемирия”, во время которого удалось вывести 7 раненых, больше информации о гибели или ранениях пограничников нет.Читайте такжеЛуганские пограничники ждут подкрепления - ГПСУ
Отвечая на вопрос, поступила уже обещана помощь, в пограничной службе отметили, что “ожидаем”.
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