США помогут Украине создать высокоэффективные вооруженные силы
12:38, 02 июня 2014Политика
2
США помогут Украине создать высокоэффективные вооруженные силы, сообщил заместитель министра обороны США по вопросам международной безопасности Дерек Шоле.
Вооруженные силы Украины будут усилены с помощью США / фото УНИАН
«$18 млн помощи, которые мы обещали в сфере безопасности для Украины - это почти вдвое больше, чем было, и наше долгосрочное сотрудничество в области обороны направлено на то, чтобы Украине помочь построить высокоэффективные вооруженные силы и укрепить оборонительные учреждения», - заявил он.
Читайте такжеАмериканские военные не будут воевать в Украине, но могут оказать военную помощь - сенатор
Дерек Шоле подчеркнул, что Украина - это близкий партнер США и НАТО. «Мы можем дать вам более подробный список того, что будет сделано, он составлен на основе тех запросов, которые делали украинские чиновники во время визита вице-президента США Джо Байдена», - отметил он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter