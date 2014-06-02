США помогут Украине создать высокоэффективные вооруженные силы

«$18 млн помощи, которые мы обещали в сфере безопасности для Украины - это почти вдвое больше, чем было, и наше долгосрочное сотрудничество в области обороны направлено на то, чтобы Украине помочь построить высокоэффективные вооруженные силы и укрепить оборонительные учреждения», - заявил он.

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Дерек Шоле подчеркнул, что Украина - это близкий партнер США и НАТО. «Мы можем дать вам более подробный список того, что будет сделано, он составлен на основе тех запросов, которые делали украинские чиновники во время визита вице-президента США Джо Байдена», - отметил он.