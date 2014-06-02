Замминистра обороны США прибывает в Украину

Американский посол ранее заявлял, что на этой неделе делегация Пентагона обсудит с украинскими силовиками предоставляемую Украине военную поддержку США.

О визите Шоле в Украину сообщили в посольстве США, пишет РИА Новости.

"Второго июня господин Шоле совершит визит в Киев", — сказал сотрудник пресс-службы посольства

В дипучреждении уточнили, что Шоле планирует провести ряд встреч с руководством украинских силовых структур, а в 11.15 он выступит на пресс-конференции в украинском кризисном медиацентре в гостинице "Украина".

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Другие подробности запланированного визита пока не известны, однако судя по заявлению посла США в Украине Джеффри Пайетта в интервью одному из украинских СМИ, можно предположить, что разговор будет идти о перспективах предоставления Киеву помощи в оборонной сфере.

По его словам, США за последние три месяца удвоили размер бюджета американской военной помощи Украине, делая особый акцент на повышении боеспособности украинских пограничников. Он ожидает, что эта помощь будет расширяться. Пайетт также заявил, что на неделе 2-8 июня Украину посетит делегация Пентагона, которая обсудит с представителями правительства Украины, как наилучшим образом использовать американскую поддержку Украине.