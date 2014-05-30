Лавров призвал США «побудить» Киев прекратить боевые действия на Донбассе

Как сообщает сайт МИД РФ, об этом Лавров сказал в ходе телефонного разговора с Государственным секретарем США Джоном Керри.

«С учетом продолжения карательной операции в юго-восточных регионах с использованием авиации, бронетехники и артиллерии Лавров призвал США побудить власти в Киеве отказаться от пагубной ставки на насилие, немедленно прекратить боевые действия, вступить в прямые переговоры с Юго-Востоком с целью налаживания подлинно общенационального диалога на основе учета интересов противостоящих сторон и всех регионов Украины в соответствии с Женевским заявлением от 17 апреля и «дорожной картой» ОБСЕ»,- говорится в сообщении.

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В сообщении также отмечается, что главы внешнеполитических ведомств условились продолжить контакты, «призванные содействовать прекращению кровопролития и преодолению острого внутреннего кризиса на Украине».

Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма Россия не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.

В середине апреля российские вооруженные боевики захватили административные здания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске. Боевики похищают, истязают и убивают людей, захватывают заложников.

Сепаратисты заявляли, что Россия оказывает им информационную и консультативную поддержку.

15 апреля на севере Донецкой области началась антитеррористическая операция.

2 мая в районе Славянска и Краматорска силами подразделений МВД, Нацгвардии и армии началась активная фаза антитеррористической операции, которая была приостановлена накануне и в день президентских выборов, 25 мая.

26 мая АТО снвоа перешла в активную фазу.