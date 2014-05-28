Президент Франции поздравил Порошенко и выразил поддержку в проведении реформ

Об этом говорится в заявлении Елисейского двора, распространенном сегодня, 27 мая.

«По уже известным результатам, Петр Порошенко был избран в первом туре президентских выборов в Украине 25 мая 2014. Президент Франции, который встречался с ним в Париже 7 марта, поздравляет его с избранием», - говорится в заявлении.

«Как отметила миссия наблюдателей ОБСЕ за выборами в своем предварительном докладе, была высокая явка на выборах и голосование прошло в соответствии с международными стандартами, несмотря на трудности, с которыми столкнулись в восточной части страны», - отмечается в сообщении.

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«Новый этап начинается теперь в Украине, который должен включать политическую стабилизацию и восстановление экономики», - подчеркнул Олланд.

«Президент Франции предоставляет избранному президенту свою поддержку в успешном проведении национального диалога и реализации ожидаемых институционных реформ», - резюмирует Елисейский дворец.