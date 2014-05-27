Террористы ДНР обустроили в магазине АТБ "пункт питания"

22:50, 27 мая 2014
Политика
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Сторонники самопровозглашенной Донецкой народной республики заняли помещение магазина АТБ в Ясиноватском районе Донецкой области.

Террористы захватили магазин / REUTERS

Об этом сообщает ОстроВ со ссылкой на пресс-службу Донецкой облгосадминистрации. 

"В Ясиноватском районе (с. Верхнеторецкое) представители самообороны заняли помещение магазина АТБ, в котором намереваются оборудовать пункт питания для бойцов", - говорится в сообщении.

Ранее в Свердловске террористы оборудовали крышу Дворца культуры под огневые точки.

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