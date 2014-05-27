Террористы ДНР обустроили в магазине АТБ "пункт питания"
22:50, 27 мая 2014Политика
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Сторонники самопровозглашенной Донецкой народной республики заняли помещение магазина АТБ в Ясиноватском районе Донецкой области.
Террористы захватили магазин / REUTERS
Об этом сообщает ОстроВ со ссылкой на пресс-службу Донецкой облгосадминистрации.
"В Ясиноватском районе (с. Верхнеторецкое) представители самообороны заняли помещение магазина АТБ, в котором намереваются оборудовать пункт питания для бойцов", - говорится в сообщении.
Ранее в Свердловске террористы оборудовали крышу Дворца культуры под огневые точки.
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