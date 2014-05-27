СМИ: В Свердловске террористы оборудовали крышу Дворца культуры под огневые точки

Об этом сообщает ТСН.иа со ссылкой на местных жителей, которые боятся называть свои имена из-за страха быть наказанными боевиками.

По их словам, на крыше здания, заблокированной террористами, сидят снайперы, а в школе напротив отменили экзамены. В целом в Свердловск перебрались около двух сотен вооруженных боевиков. Им якобы еще ночью сообщили о возможном авианападении силовиков на их тренировочный лагерь.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что на Луганщине украинские военные авиаударом уничтожили тренировочный лагерь террористов.