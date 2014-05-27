В одной из школ Донецка находятся около 40 террористов - МВД

В одной из донецких школ продолжают находиться около 40 террористов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов.

“Была информация, что вошли в школу, но детей там не было. Сейчас они (террористы) находятся в школе — около 40 человек”, - сказал Яровой, не уточнив, в то же время, номер школы и район Донецка, в котором она находится.

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Как сообщал УНИАН, в Донецке продолжается активная фаза антитеррористической операции.

Сегодня в Киевском районе Донецка в школах, приближенных к аэропорту и железнодорожному вокзалу, занятия для школьников были отменены.

Позже в городе в связи с появлением в некоторых школах вооруженных боевиков педагоги спешно отправили учеников домой.

Согласно сообщению горсовета, на территорию общеобразовательной школы № 96 в Калининском районе вошли вооруженные люди, которые представились сторонниками «Донецкой народной республики», требуя предоставить матрасы для раненых. В связи с этим ученики были отпущены домой. На место прибыли сотрудники МВД и представители районного исполкома, после чего представители «ДНР» покинули школу.

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Частная школа «Икар» также перенесла проведение занятий по адресу: ул. Цусимская, 67-я, из-за нахождения вооруженных людей во втором корпусе (ул. Дарницкая, 4).

В Ленинском районе города сотрудники централизованной бухгалтерии районного отдела образования (ул. Куйбышева, 63), в связи с концентрацией грузовых автомобилей с вооруженными людьми в районе телецентра, покинули свои рабочие места.