Новоизбранный мэр Одессы пообещал обеспечить в городе мир

Новоизбранный мэр Одессы Геннадий Труханов обещает обеспечить в городе мир и спокойствие.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Труханов заявил после принятия присяги Одесского городского головы.

«Свою основную задачу, нашу совместную задачу вижу в том, чтобы обеспечить безопасность в городе, вернуть в город мир и спокойствие. Это – прежде всего. И это мы можем делать, объединившись вместе - одесситы и депутатский корпус. Безусловно, после этого нам необходимо, чтобы городская власть обеспечила достойную жизнь в нашем городе», - заявил он.

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Он также поблагодарил всех горожан за проявление политической сознательности, которую назвал огромным кредитом доверия одесситов.

«Мы живем и работаем в очень сложное время. Есть объективные трудности в управлении городским хозяйством, но, ведя политическую борьбу за пост городского головы, я все это прекрасно понимал и меня ничуть это не пугало. Я чувствую в себе силы. И самое главное я чувствовал всегда вашу поддержку и взаимопонимание. Это вдохновляет. Надеюсь на это и в будущем… Время предвыборных слов закончилось. Наступает время конкретных дел на благо Одессы и одесситов», - заявил городской голова.

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Как сообщал УНИАН, согласно данным Одесской городской избирательной комиссии, по итогам голосования на внеочередных выборах 25 мая Одесским городским головой избран Труханов 1965 года рождения, член Партии регионов, депутат Верховной Рады, за которого подано 146,022 тыс. голоса избирателей - 43,49% принявших участие в голосовании (20,3% внесенных в списки избирателей).

За его ближайшего соперника Эдуарда Гурвица, по данным комиссии, проголосовали 107,526 человек — 32,02% (14,9% всех избирателей Одессы).