Немцов: "Русская весна" на поверку стала "кадыровской", Путину не о чем врать россиянам

Российский оппозиционер Борис Немцов убежден, что чеченские боевики отправлены в Донецк с ведома президента России Владимира Путина.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, где также разместил репортаж CNN, в котором вооруженные боевики в Донецке признаются, что являются «кадыровцами».

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«Для тех, кто не верит - фото. В Донецке - кадыровцы. Они об этом сами признаются в репортаже CNN. Отправлены Кадыровым с ведома Путина. Скоро Кадыров без ведома Путина их пришлет в Москву, если «нацлидер» будет плохо себя вести и откажется платить Кадырову дань 2 млрд долл. в год», - написал Немцов.

При этом он подчеркнул, что «путинская» пропаганда убеждала российский народ, что восток Украины восстал против киевских фашистов и борется за независимость от бандеровцев.

«Теперь все иначе. Миф, что в Киеве бандеровцы и фашисты, разбит голосованием. За Дмитрия Яроша и Олега Тягнибока проголосовало меньше украинцев, чем за Вадима Рабиновича. Украинцы на бандеровцев и фашистов оказались сильно не похожи», - подчеркнул Немцов.

«Русская весна на поверку стала кадыровской. Что теперь врать русскому народу? Что украинцы воюют со сторонниками федерализма во главе с Кадыровым? Так это ж круто! Россия тоже с ним воевала в 90-е. А может, Путину по привычке сказать, что надо террористов мочить в сортире? Вот это уж точно поддержат. Везде, включая Украину и Россию. И врать не надо», - отметил Немцов.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью часть боевиков на грузовиках прорвалась в Украину из России.

По данным Государственной пограничной службы Украины, в 03.40 колонна пересекла государственную границу, где ее огнем встретил пограничный наряд. Завязался бой. Нарушители, оставив группу прикрытия, частично прорвались в Украину в направлении Антрацита.

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«Около 03.30 27 мая пограничники заметили колонну в составе нескольких грузовиков, легковых машин и микроавтобусов, которая двигалась со стороны России в сторону государственной границы Украины. В 3.40 колонна пересекла государственную границу, где ее огнем встретил пограничный наряд. Завязался бой. Нарушители, оставив группу прикрытия, частично прорвались в Украину в направлении Антрацита. В результате боевых действий пограничниками повреждены и захвачены один микроавтобус и два легковых автомобиля, один боевик тяжело ранен. Задержанные автомобили были заполнены автоматами Калашникова, РПГ и взрывчаткой», - говорится в сообщении пресс-службы.