В Донецке частично эвакуировали железнодорожный вокзал - СМИ

В Донецке из-за перестрелки частично эвакуировали железнодорожный вокзал. Об этом «ОстроВу» сообщили в пресс-службе Донецкой железной дороги.

Отмечается, что эвакуированы люди из административного здания и железнодорожного вокзала «Донецк» со стороны улицы Артемовской.

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«С целью безопасности пассажиров и железнодорожников произведена эвакуация с админздания, вокзала дальнего и пригородного следования», - сказали в ДЖД.

При этом, в пресс-службе сообщили, что со стороны улицы Артема пассажиры могут проходить в здание вокзалов дальнего и пригородного следования.

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Также в ДЖД сообщили, что «отправка и прибытие поездов осуществляется согласно расписанию.

Как сообщалось, в 13.00 после того, как террористы, захватившие аэропорт, отказались сложить оружие, антитеррористическая операция вошла в активную фазу. Сведений о пострадавших и погибших со стороны участников АТО пока нет.