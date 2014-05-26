В Донецке часть террористов разбежалась по домам мирных жителей

Они рассчитывают, что украинская авиация не будет стрелять по ним, чтобы не пострадали гражданские лица, сообщают Новости Донбасса.

Читайте такжеДонецкий аэропорт захватили террористы, военные проводят АТО (онлайн-трансляция)

Напомним, сегодня в аэропорту Донецка началась АТО. Утром террористы захватили его помещения. В ответ военные с помощью авиации обстреляли террористов и высадили в нем десант, который начал зачистку аэропорта.