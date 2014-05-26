В Донецке часть террористов разбежалась по домам мирных жителей
16:05, 26 мая 2014Политика
0
Часть террористов после начала антитеррористической операции в аэропорту Донецка разбежалась по дворам близлежащих жилых домов.
Террористы прячутся за спинами мирных жителей / REUTERS
Они рассчитывают, что украинская авиация не будет стрелять по ним, чтобы не пострадали гражданские лица, сообщают Новости Донбасса.
Читайте такжеДонецкий аэропорт захватили террористы, военные проводят АТО (онлайн-трансляция)
Напомним, сегодня в аэропорту Донецка началась АТО. Утром террористы захватили его помещения. В ответ военные с помощью авиации обстреляли террористов и высадили в нем десант, который начал зачистку аэропорта.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter