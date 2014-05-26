В Донецке часть террористов разбежалась по домам мирных жителей

16:05, 26 мая 2014
Политика
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Часть террористов после начала антитеррористической операции в аэропорту Донецка разбежалась по дворам близлежащих жилых домов. 

Дым над донецким аэропортом / REUTERS

Они рассчитывают, что украинская авиация не будет стрелять по ним, чтобы не пострадали гражданские лица, сообщают Новости Донбасса.

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Напомним, сегодня в аэропорту Донецка началась АТО. Утром террористы захватили его помещения. В ответ военные с помощью авиации обстреляли террористов и высадили в нем десант, который начал зачистку аэропорта. 

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