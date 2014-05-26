В штабе Порошенко надеются, что результаты президентских выборов не будут оспаривать в судах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в избирательном штабе.

“Мы не ожидаем в будущем сюрпризов”, - сказал Ковальчук, заметив, что штаб не установил серьезных нарушений в ходе выборов.Читайте такжеЦИК обработала 45,28% протоколов: у Порошенко - 54,05%, у Тимошенко - 13,13%

Он выразил надежду, что конкуренты Порошенко не будут обжаловать результаты выборов и таким образом затягивать установление результатов.

Ковальчук сообщил, что на этот момент штаб Порошенко обработал 94% бюллетеней. За Порошенко проголосовали 54,13% избирателей, за Юлию Тимошенко - 12,87%.

Как подчеркнул Ковальчук, можно констатировать, что выборы состоялись во всех без исключения регионах Украины, и во всех регионах Украины Порошенко одержал победу. От Крыма голосовали татары, уточнил Ковальчук.

Ковальчук выразил благодарность от штаба и лично от Порошенко жителям востока Украины, которые не только нашли мужество прийти на выборы, но и организовать их и установить результаты.