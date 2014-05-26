В Донецкой области во всех окружных избиркомах не работает система «Выборы» - КИУ

Об этом УНИАН сообщили в Донецкой областной организации Комитета избирателей Украины и Гражданской сети ОПОРА в Донецке.

Согласно сообщению, счет в ручную продлевает время приема избирательной документации на неопределенный срок.

В КИУ сообщили, что в 47 округе (Александровка) - член ОИК данных по количеству избирателей, проголосовавших не предоставил, и никакой информации не комментирует до утра 26 мая. Причины такого поведения не известны.

49 округ (Доброполье) - Проголосовало 19,07 % избирателей , включенных в списки избирателей на открытых участках. Всего в 49 округе - 153667 избирателей. Из-за того, что система «Выборы» зависла, образовалась большая очередь в ОИК , которая принимает избирательную документацию от УИК. Все протоколы принимают вручную, никого не отправляют для уточнения протоколов.

50 округ (Красноармейск) - Проголосовало 16,8 % избирателей. Всего в 50 округе - 161651 избирателей. Также здесь очереди в ОИК, система «Выборы» зависла. Некоторые участки избирательную документацию намерены привозить 26 мая из-за опасности и отсутствия надлежащей охраны.

58 округ (Мариуполь) - Проголосовало 13,6 % избирателей, включенных в список избирателей на открытых участках. Количество избирателей в 58 округе - 167801 . В ОИК образовались очереди для приема избирательной документации от УИК. Система «Выборы» висит , все протоколы принимают вручную. Членов УИК отправляют на уточнение протоколов, члены УИК физически и морально устали.

59 округ (Мариуполь) - Проголосовало 15,6 % избирателей , включенных в список избирателей на открытых участках. Количество избирателей в 59 округе - 168 676. Очереди в ОИК для приема избирательной документации от УИК, система «Выборы» висит, все протоколы принимают вручную. Членов УИК на уточнение протоколов не отправляют.

60 округ (Марьинка) - В связи с тем , что бюллетени были завезены на округ только вечером , а количество избирателей на участках - достаточно большая , голосование продолжалось до 22.00 ( из 145 УИК только 65 в конце концов получили бюллетени ) . Прием избирательной документации проходит в обычном режиме без очередей. Система «Выборы» висит.

61 округ (Волноваха) - Проголосовало 12,09 % избирателей, включенных в список избирателей на этих открытых участках. Количество избирателей в 61 округе - 142 86 человек. В данной комиссии все УИК будут передавать избирательную документацию в ОИК не раньше 26 мая из соображений безопасности.

62 округ (Старобешево) - Проголосовало 10,09 % избирателей, включенных в список избирателей на этих открытых участках. Количество избирателей в 62 округе - 129 103 человек. Очереди в ОИК для приема избирательной документации от УИК. Система «Выборы» висит, все протоколы принимают вручную. Членов УИК на уточнение протоколов не отправляют.