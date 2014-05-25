Под Славянском ранен французский журналист - МИД Италии

Об этом сообщает официальный веб-сайт итальянского МИД со ссылкой на заявление министра.

"Хочу также выразить свои соболезнования близким российского переводчика, убитого вместе с Роччели, Андрея Миронова, и мои пожелания полного выздоровления французскому журналисту Уильяму Роглону, который был ранен", - сказала министр.

Она назвала "большой болью" потерю итальянского гражданина, и призвала украинскую власть выяснить все обстоятельства этого происшествия.

"В ближайшие часы лично об этом буду говорить с министром иностранных дел Украины Андреем Дещицей", - отметила Монгерини.

По данным итальянского МИД, 30-летний фоторепортер Андреа Роччели погиб 24 мая в окрестностях Славянска. Министерство не подало данных, где именно произошла трагедия и что стало ее причиной. Согласно сообщению, тело журналиста было перевезено из больницы в селе Андреевка в Славянск.

МИД сообщил, что тело журналиста уже идентифицировали медицинские работники, а родственники погибшего уже сегодня должны прибыть в Украину.

Министр также выразила надежду, что, невзирая на последние трагические события, сегодняшние выборы в Украине станут очередным этапом на пути к национальному примирению в государстве.

Читайте такжеВерсия обстрела иностранных журналистов украинскими силовиками недостоверна - ТымчукКоординатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сегодня сообщил, что украинские силовики 24 мая не применяли минометы возле Славянска, где, по предварительной информации, в результате минометного обстрела погиб итальянский журналист и его переводчик, а также был ранен фоторепортер из Франции.

«В то же время, на протяжении последних суток террористические группы в Славянске неоднократно проводили минометные обстрелы позиций украинских силовиков», - отметил Тымчук.