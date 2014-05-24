СМИ: "ДНР" открыла московское представительство в штабе "евразийцев"

Террористическая организация "ДНР" открыла в столице России представительство, размещенное в штабе "Евразийского союза молодежи"

Террористическая организация ДНР при помощи ЛДПР Владимира Жириновского открыла в Москве представительство, которое член российской партии назвал "посольством". Об этом сообщает Голос Севастополя. Представительство "временно размещается в городе Москве в штаб-квартире московского отделения Евразийского Союза Молодежи по адресу Варшавское шоссе, д. 1, W Plaza, 3 этаж, офис 308".

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