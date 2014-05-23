«Стрелок» угрожает применить артиллерийское оружие в Славянске - СМИ

Как сообщает сайт Slavgorod.com.ua, руководитель боевиков угрожает применить в городе артиллерийское оружие. А это может привести к гибели мирных жителей.

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При этом Стрелков также добавил, что запретил своим приспешникам использовать артиллерию. Но если украинские силовики пойдут в наступление на террористов, он может отдать приказ начать артобстрел.